Adıyaman'da çocukların yüzü gülüyor: Sünnet Şöleni düzenlendi Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi, okulların ara tatile girmesiyle "Sünnet Şöleni" etkinliği düzenlerken, çocuklara ise hediyeler verildi.

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İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 günlük ara tatili fırsat bilen aileler, çocuklarını sünnet ettirmek için Kahta Devlet Hastanesi sünnet polikliniğine başvurdu.

120 kişinin başvurmasının ardından ise bölgede "Sünnet Şöleni" etkinliği düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca, hafta sonuna kadar bu sayının 150’yi geçeceği belirtildi.

Sünnet olacak çocuklar, sedye yerine sevimli ve renkli akülü arabalarıyla ameliyathaneye gitmenin heyecanını yaşadı.

Ameliyat sonrasında ise hastane yönetimi, renkli oyuncaklar dağıtarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

"Deprem sonrası acılarımızın olması..."

Ameliyat sonrası süreci daha keyifli hale getirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, “Bugün 120 civarında hasta alarak Kahta Devlet Hastanesi'ndeki sünnet şölenini başlatmış bulunuyoruz. Cuma gününe kadar devam edecek olan şölenimize yaklaşık olarak 150 hasta almayı planlıyoruz.

Depremden sonra Kahta Devlet Hastanesi olarak deprem sonrası acılarımızın olması ve maddi olarak biraz imkansızların olmasından dolayı biz böyle bir şeyler yapmayı planladık.

Akülü araba aldık. Akülü arabayla sünnet olacak olan hastalarımızı ameliyathaneye kadar götürdük ve çocuklar çok mutlu oldular. Ameliyattan sonra çocuklara oyuncak dağıtımı yaptık. Oyuncak konusunda bize desteklerini esirgemeyen Kahta Kaymakamlığına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı olur. Her yıl bu sünnet şölenini devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)