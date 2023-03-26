Adıyaman'da depremin ikiye böldüğü alan görüntülendi Adıyaman'ın Girik köyündeki 100 metrelik tarım arazinde, depremlerin ardından 4 metre derinliğinde yarıklar oluştu.

AA

Asrın felaketinin en çok yıkıma yol açtığı iller arasında yer alan Adıyaman'da, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Girik köyündeki evler de hasar gördü.

Köydeki tarım arazisindeki tepelik alan, depremlerin etkisiyle ikiye bölündü.

Bölgede çöküntülerin yanı sıra metrelerce derinlik ve uzunlukta yarıklar oluştu.

Drone'la görüntülenen yarıklar ve çöküntüler, depremin etkisini gözler önüne serdi.

Köy muhtarı Bayram Altun, depremler nedeniyle köyde 15 hanenin yıkıldığını ancak can kaybının olmadığını söyledi.

"Burada tarım yapılıyordu"

Tepelik alanda büyük yarıkların oluştuğunu belirten Altun, şunları söyledi:

Depremlerde yaklaşık 100 metrelik tarım arazisinde çok büyük göçükler olmuş. Fay hattı var mı yok mu bilmiyoruz ama buranın araştırılmasını istiyoruz. Köylünün de içi rahat etsin. Deprem gecesi Adıyaman'daydım, daha sonrasında köye geldik. Kardeşim enkaz altında kalmıştı. 2 gün sonra bu çöküntüyü fark ettik. Burası bir tepeydi ve tarım yapılıyordu. Bu yarıklar ve çökmeleri gördüğümüzde biz de şaşırdık.

"Dağlardan taşlar geliyordu"

Depreme uykuda yakalandığını anlatan köylülerden Haydar Çalışır ise şu ifadeleri kullandı: