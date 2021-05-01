Adıyaman’da en az 66 milyon yıllık balık dişleri bulundu

Adıyaman’da en az 66 milyon yıllık balık dişleri bulundu

Kayaçlara meraklı bir vatandaşın doğa yürüyüşü esnasında fark ettiği fosil balık dişleri, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirilerek inceleme altına alındı.

Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bilimsel çalışmalara yeni bir yön verecek olan fosiller tespit edildi.

Çeşitli balık türlerine ait olduğu belirlenen, 66 ile 72 milyon yıl öncesine ait dişler bulundu. Milyonlarca yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelen balık dişleri bilim dünyasını heyecanlandırdı.

İNCELEMEYE ALINDI

Kayaçlara meraklı bir vatandaşın doğa yürüyüşü esnasında fark ettiği fosil balık dişleri, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosillerin görüldüğü bölgede incelemede bulundu. İlk etapta Eosen ve Üstkretasa dönemine ait olduğu tahmin edildi.

Adıyaman’da milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri bulundu VİDEO

MİLYONLARCA YIL ÖNCESİNE AİT

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 10’a yakın balık dişi incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Ercan Özcan’a gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonrasında dişlerin Maastrihtiyen dönemine yani 66-72 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Kaya parçalarında ayrıca orbıtoıdes, omphalocyclus ve loftusıa fosillerinin olduğu tespit edildi.

İLK GÜNKÜ GİBİ PARLAK

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Adıyaman il sınırları Karadağ Mevkiinde yapmış olduğumuz araştırmalarda nimulites ve balık dişlerine ait fosiller görüldü. Bu fosillerde, Adıyaman’daki diğer fosillerden farklı olarak balık dişlerini görmekteyiz. Bu balık dişleri sanki ilk günkü gibi karşımıza çıkıyor. Parlak ve yassı bir şekildedir” dedi.

Mehmet Turan isimli vatandaş ise “Kayaların arasında balık dişlerinin fosil şeklinde ortaya çıkması Adıyaman’ın tarihi olarak ne kadar çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu balık dişleri bizi çok heyecanlandırdı ve ilgimizi çekti” diye konuştu.

















