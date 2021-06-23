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    Adıyaman’da etçil çekirge şaşkınlığı

    Güneydoğu Anadolu'da son olarak Adıyaman'da, yaklaşık 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüntülendi.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 23:28
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    Adıyaman’da etçil çekirge şaşkınlığı

    Hakkari, Muş ve Batman'da görülen etçil çekirgeler son olarak Adıyaman'da da tespit edildi.

    20 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDE ET YİYEN ÇEKİRGE

    Tarlada çalışırken vatandaşlar tarafından dev çekirge fark edildi. Büyüklüğü yaklaşık 20 santim olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, daha sonra araştırdıklarında çekirgenin et yiyen çekirge olduğunu öğrendi.

    ZARARSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi Gürlevik Mevkiinde görülen dev çekirgeyi fark eden vatandaşlar ilk önce tedirgin oldu. İnternette yaptıkları araştırma da çekirgenin zararsız olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Çekirge sayısının çok olması ve sürü halinde istila etmesiyle ekolojik dengeye zarar verdiği biliniyor.

    Adıyaman’da etçil çekirge şaşkınlığı #1

    Adıyaman’da etçil çekirge şaşkınlığı #2

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