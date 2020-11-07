Adıyaman'da evi yıkılmak üzere olan kadına, devlet eli uzandı

Adıyaman'da evi yıkılmak üzere olan kadına, devlet eli uzandı

Kansere yenik düşen eşinin ardından yıkılmak üzere olan evde yaşamını sürdürmeye çalışan 2 çocuk annesine, devlet sahip çıktı. Adıyaman Valiliği, anne ve çocuklara yeni bir ev kiralayacak.

Adıyaman’da eşi bir süre önce kanser hastalığına yenilen 2 çocuk annesi Sıdıka Aydar’ın sesini devlet ve millet duydu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kadının içinde bulunduğu zor durumun gündeme getirilmesinin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sıdıka Aydar’ı evinde ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak içerisindeki toprak evde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Sıdıka Aydar’ı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, evi yerinde incelediklerini belirtti.

"BİR AİLE SICAKLIĞI İLE YANLARINDA OLACAĞIZ"

Vali Çuhadar, “Yetimler bir şehrin bereket ve dua kapısıdır. Bir Vali olarak yetimlerimizin gözlerindeki o hasreti dindirmenin, bir aile sıcaklığı ile onların yanında olmanın gayretinde olacağız.” dedi.

YENİ EV KİRALANACAK

Sıdıka Aydar ve çocukları için bir ev kiralandığı ve ev kirasının karşılanacağı öğrenildi. Diğer taraftan kamuoyundan da kadın ve çocuklar için çeşitli yardımlar yapıldı.

ESKİ EVİ HASARLIYDI

Sıdıka Aydar’ın kalmış olduğu toprak evin duvar ve tavanı yağışlardan dolayı hasar görmüş, tavan kısımlarında çökmeler meydana gelmişti.



