Adıyaman'da evlerin toprak altında kaldığı mezra görüntülendi Adıyaman'da iki büyük depremin neden olduğu heyelan 15 haneli mezrayı adeta yeryüzünden sildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ildeki köy ve mezralara da büyük hasar verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 38 kilometre uzaklıkta olan ve Adıyaman sınırında yer alan Karanlıkdere Mahallesi'ne bağlı İncirli mezrasında yaşayan vatandaşların evleri, depremlerden dakikalar sonra meydana gelen heyelan nedeniyle 500 metre sürüklendi.

15 ev, ahır, 2 traktör, 2 otomobil ve 200 keçinin toprak altında kaldığı mezradan geriye enkaz yığınları kaldı.

Karanlıkdere Mahallesi muhtarı Mustafa Kubat, deprem sabahı güneşin doğmasıyla mezranın bulunduğu alana baktıklarında evlerin yerinde olmadığını gördüklerini söyledi.

"El ele tutarak birbirimizi kurtarmaya çalıştık"

Şiddetli sarsıntı esnasında güçlükle evlerinden çıktıklarını ve mezrada güvenli bir alana geçtiklerini belirten Kubat, "2-3 dakika sonra güvenli alanda bulunduğumuz toprakta bir değişiklik meydana geldi. Toprakta aniden kanallar açıldı ve tepeler oluştu. Bunun üzerine sağa sola koştuktan sonra el ele tutarak birbirimizi kurtarmaya çalıştık." dedi.

Kubat, mezranın üstündeki dağın neredeyse yarısının aşağı kaydığını, bu manzara karşısında gözlerine inanamadıklarını anlattı.

"Evlerimiz kayboldu"

Mezradaki evlerinin izini günlerdir aradıklarını ama bulamadıklarını ifade eden Kubat, şöyle konuştu:

Sabah olana kadar güvenli sandığımız alanda bekledik. Gün aydınlanınca köyümüzün üzerindeki dağın koptuğunu ve evlerimizin toprak altında kaybolduğunu gördük. Çok sayıda evimiz kayıp, yer altında gözükmüyor. Hayvanlarımız vardı 200 keçi, toprak altında kaldı. Yine traktör ve araçlarımız da toprak altında kaldı. Maddi kaybımız çok ama yine de çok şükür, ailemize bir şey olmadı. Kaymakam ve Valimiz buraya gelerek tespitlerde bulundu. Devletimiz büyük, inşallah insanların yaralarına merhem olur, ben buna inanıyorum.

Köy sakinlerinden 35 yaşındaki Mehmet Kubat da depremin ardından ailesi ile dışarıya güçlükle çıktıklarını, o sırada sarsıntı nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söyledi.

"Deprem bittikten sonra yerden sesler gelmeye devam etti"

Depremin ardından uğultunun uzun sürdürdüğünü anlatan Kubat, şunları kaydetti: