Adıyaman'da hasta eşeğin yardımına koştu

Bir inşaat işçisi, hasta olduğu için yolun karşı tarafına geçemeyen bir eşeğe yardım etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, vatandaşların takdirini kazandı.

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Ramazan Bozan isimli bir işçi, bir ayağında problem olan ve araçlardan dolayı yolun karşı tarafına geçemeyen eşeği fark etti.

İŞİNİP BIRAKIP YARDIMA KOŞTU

Yaptığı işi bırakarak hemen eşeğin yanına koşan Ramazan Bozan, yoldan geçen araçları durdurarak eşeği yavaş adımlarla yolun karşı tarafına geçirdi.

Bu hareketiyle adeta insanlık dersi veren Bozan, daha sonra eşeği bırakarak işine kaldığı yerden devam etti.









