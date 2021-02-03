Euro
8.6188
-0.56%
Dolar
7.1673
-0.49%
Altın
422.81
-0.56%
Borsa
1.517
0.39%
Bitcoin
254.251
1.59%
EXEN Coin
17.27
0.11%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Adıyaman'da ineğin midesinde sıkışan gazı hortumla çıkarıp yaktı

    Karnı şişen ve nefes almakta güçlük çeken ineğin midesinde sıkışan gazı yakan veteriner, “Hortum yardımıyla hayvanın midesindeki gazı boşalttık" dedi.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da ineğin midesinde sıkışan gazı hortumla çıkarıp yaktı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesi Akyıldız köyünde besicilik yapan Erdal İbiş, kısa süre önce doğum yapan ineğinin karnının şişmesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine veteriner Şahin Yıldız'dan yardım istedi.

    Köye giden Yıldız, yaptığı kontrolde ineğin midesinde metan gazı biriktiğini belirledi.

    “HAYVANIN MİDESİNDEKİ GAZI BOŞALTTIK”

    Bunun üzerine veteriner, ineğin midesinde sıkışan metan gazını hortum yardımıyla çıkardı. İneğin ağzından çıkan hortumun ucundaki gazı çakmakla yakan veteriner Şahin Yıldız, "İneğin kısa süre önce doğum yapması, soğuk hava ve yediği gıdalar nedeniyle midesinde metan gazı birikmesi oluşmuştu. Hortum yardımıyla hayvanın midesindeki gazı boşalttık." dedi.

    Adıyaman da ineğin midesinde sıkışan gazı hortumla çıkarıp yaktı #1

    Adıyaman da ineğin midesinde sıkışan gazı hortumla çıkarıp yaktı #2

    Adıyaman da ineğin midesinde sıkışan gazı hortumla çıkarıp yaktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir