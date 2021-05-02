Adıyaman'da karantinaya uymadı, yurda gönderildi

Adıyaman'da, karantinada olması gereken koronavirüs hastası Mehmet Aydın, kontrol noktasında yakalandı.

Tam kapanmanın uygulanmasına yönelik denetim yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 39 yaşındaki Mehmet Aydın yönetimindeki otomobili durdurdu.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen Aydın'ın yapılan incelemede, koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Karantina adresini terk ettiği belirlenen Aydın, çağırılan ambulansla Altınşehir Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen Aydın'a ayrıca karantina hükümlerine aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari ceza kesildi.