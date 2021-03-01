Avlanmaya giden vatandaş, kaya parçasında fosil fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesiyle fosilin yaşı ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tarihi bir keşfe imza atıldı.

İlçeye bağlı Şahkolu köyü sınırlarında 70 milyon yıllık fosil bulundu.

Avcılık yaptığı esnada dinlenmek için oturduğu kaya parçasının yüzeyindeki farklı şekildeki kabartmayı fark eden Mehmet İz, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

70 MİLYON YILLIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Müze Müdürü Mehmet Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Ercan Özcan’a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.

Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık Gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu ViDEO

20 SANTİM UZUNLUĞUNDA

Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi. Müze Müdürü Alkan ve Mehmet İz, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulundu.

Fosili fark eden İz, ava giderken oturduğu kaya parçasındaki fosilin dikkatini çektiğini ve yetkililere bilgi verdiğini söyledi.

Alkan ise "Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde ortaya çıkıyor. Bu fosil, kayaçların yaşlarını tespit etmede de kullanılıyor." diye konuştu.