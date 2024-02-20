Adıyaman'da Mehmetçik'e moral mektubu gönderen öğrencilere teşekkür videosu Adıyaman'da bir ilkokulda, mektup yazmasını öğrenen minik öğrencilerin Mehmetçik için kaleme aldığı duygu dolu satırlara, vatani görevini yapan askerlerden cevap geldi.

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İHA

Pençe-Kilit Harekatı'nın Ocak ayında yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak, Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri tarafından yazılan mektuplar, moral desteği için komandolara iletilmek üzere Hakkari Şemdinli Güzel Konak Jandarma Karakolu Komutanlığı'na ulaştırıldı.

Mehmetçik'ten minik yüreklere sevgi dolu yanıt

Depremzede olan ve okumaya yeni başlayan öğrencilerin samimi duygularla kaleme aldığı mektuplar, komandolar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve bu jeste karşılık olarak komandolar, teşekkürlerini ifade etmek amacıyla bir video çekti.

Komandolar videoda,

Yazmış olduğunuz mektuplarınızı aldık ve çok mutlu olduk, hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Geleceğimiz size, vatan bize emanet. Ne mutlu Türküm diyene.

ifadelerini kullandı.

"Devrik, eksik cümlelerle de olsa onlara moral vermek istedik"

Öğrencileriyle birlikte her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirten Sınıf Öğretmeni Zeliha Özcan, şunları söyledi:

12 Askerimizin şehit olmasının ardından biz de öğrencilerimizle birlikte okuma ve yazmaya yeni geçmiştik. Onlara moral ve motivasyon olsun diye mektup yazmak istedik. Öğrencilerimiz de onlara mektup yazdı, devrik cümlelerle, eksik cümlelerle de olsa onları biraz da olsa mutlu etmek istedik ve kendilerine ilettik bunları. Dün bize çok güzel bir şekilde geri dönüşte bulundular bir mesaj gönderdiler. Onları izledik, çok duygulandık ve çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine.

"Askeri abilerimizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız"

Öğrencilerden Evin Neva Mermer ise "Asker abimize mektup yazdık, onlar da bize geri dönüş yaptılar. Biz onları çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Taha Uluçay K1 Konteyner İlkokulu Müdürü Yusuf Fırat ise,

Bu çocuklarımız gibi 7’den 70’e herkesin onların yanında olduğunu hissetmeleri için onlara moral olarak onlara mektup gönderelim dedik. Onlarda mektuplara karşılık teşekkür mahiyetinde bizlere, çocuklarımıza güzel bir video hazırlayarak gönderdiler. Bütün asker ve güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarındayız.

diye konuştu.

Öğrenciler ile öğretmenleri aynı zamanda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve burada görevli askerlere de mektup verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)