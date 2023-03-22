Adıyaman'da mezarların üstüne bırakılan eşyalar yürekleri dağlıyor Depremlerde vefat edenlerin defnedildiği Adıyaman’daki yeni mezarlıkta otaya çıkan görüntüler ‘en acı’ kare olarak objektiflere yansıdı.

Asrın felaketi 11 ilde 50 binden fazla can aldı.

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da, 8 bin kişi yıkılan binaların enkazı altında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin çoğu Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığına defnedildi.

Depremde hayatını kaybeden kişilerin sayısının fazla olması nedeniyle mezarlıkta yeni alanlar oluşturuldu.

Sallantıların üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen acılar hala yüreklerde tazeliğini koruyor.

Sevdiklerini toprağa verenler, mezarlarına kişisel eşyalarını bırakıyor.

Çocuk eşyaları duygulandırıyor

Hayatını kaybeden çocukların oyuncakları, evlilik yaşında ölen genç kızların duvakları, inşaat iççisinin iş eldivenleri, öğrencilerin okul kıyafetleri, sporcuların madalyaları, bebeklerin biberonları, gençlerin tuttuğu takım formaları, giydikleri elbiseler ve Türk bayrakları görenlerin yüreklerini dağlıyor.