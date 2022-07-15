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    Adıyaman'da sarıkız örümceği görüldü

    Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen sarıkız örümceği, Gölbaşı ilçesindeki bir parkta görüldü. Örümcek, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 15.07.2022 - 11:01
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    Adıyaman'da sarıkız örümceği görüldü

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki çocuk parkında sarıkız örümceği görüldü.

    Örümcek, parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edildi.

    Örümsek etkisiz hale getirildi

    Sarıkız örümceği, herhangi bir kişiye zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

    Örümcek güçlü

    Diğer yandan 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen sarıkız örümceği, güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor.

    Örümcek ısırırsa doktora gidilmeli

    İHA'nın haberine göre; herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında, doktora başvurulması öneriliyor.

    Örümcek ısırırsa belirli semptomlar görülüyor

    Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

    Adıyaman da sarıkız örümceği görüldü #1



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