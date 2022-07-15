Adıyaman'da sarıkız örümceği görüldü

Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen sarıkız örümceği, Gölbaşı ilçesindeki bir parkta görüldü. Örümcek, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Kurugeçit Mahallesi'ndeki çocuk parkında sarıkız örümceği görüldü.

Örümcek, parkta oynayan çocukların aileleri tarafından fark edildi.

Örümsek etkisiz hale getirildi

Sarıkız örümceği, herhangi bir kişiye zarar vermeden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Örümcek güçlü

Diğer yandan 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen sarıkız örümceği, güçlü zehre sahip olan örümcekler arasında yer alıyor.

Örümcek ısırırsa doktora gidilmeli

İHA'nın haberine göre; herhangi bir sarı kız örümceği ısırılması vakasında, doktora başvurulması öneriliyor.

Örümcek ısırırsa belirli semptomlar görülüyor

Zehir etkileri yüksek olan örümcek ısırıklarında; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, ısırılan bölgede yanma ve uyuşukluk, halsizlik gibi semptomlar görülebildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.







