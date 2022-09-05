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- Adıyaman'da sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi
Adıyaman'da sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi
10 yaşındaki Arda Tezerdi'nin, yanına yaklaşan yavru kertenkeleyi eline alıp şişe kapağıyla su içirmesi, yürekleri ısıtırken o anlar kayıt altına alındı.
- 05.09.2022 - 15:05
- Güncelleme : 05.09.2022 - 15:31
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çekilen görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı.
Savran köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden Arda Tezerdi (10), tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı.
Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla kapakla su verdi.
Sıcak görüntüler kaydedildi
AA'nın haberine göre; kertenkelenin su içtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.
Adıyaman'da sıcaktan bunalan yavru kertenkeleye şişe kapağıyla su içirdi