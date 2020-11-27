Adıyaman'da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor

Taş devrinden kalan tarihi bir mağara, defineciler tarafından tahrip edildi. Mağaranın girişine, demir kapılar örüldü.

Adıyaman- Çelikhan yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Palanlı köyü yakınlarında taş devrinden kalan bir mağara bulunuyor.

Duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara; ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalarla boyandı.

Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti ve çekiç ile sökülerek çalındı.

MAĞARANIN KAPILARI YENİLENDİ

Yaşanan gelişme sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, tarihi mağaranın 2 girişinin tahrip edilen demir kapıları yenilendi.

JANDARMA DEVRİYELERİ ARTIRDI

Mağara girişleri yapılan yeni demir kapılar ile kapatıldı. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi.

















