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    Adıyaman'da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor

    Taş devrinden kalan tarihi bir mağara, defineciler tarafından tahrip edildi. Mağaranın girişine, demir kapılar örüldü.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 08:52
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 08:59
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    Adıyaman'da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor

    Adıyaman- Çelikhan yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Palanlı köyü yakınlarında taş devrinden kalan bir mağara bulunuyor.

    Duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara; ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalarla boyandı.

    Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti ve çekiç ile sökülerek çalındı.

    MAĞARANIN KAPILARI YENİLENDİ

    Yaşanan gelişme sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, tarihi mağaranın 2 girişinin tahrip edilen demir kapıları yenilendi.

    JANDARMA DEVRİYELERİ ARTIRDI

    Mağara girişleri yapılan yeni demir kapılar ile kapatıldı. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi.

    Adıyaman da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor #1

    Adıyaman da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor #2

    Adıyaman da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor #3

    Adıyaman da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor #4

    Adıyaman da tarihi mağara, definecilerden demir kapıyla korunuyor #5

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