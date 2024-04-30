Adıyaman'da topladığı yumurtadan hilal simgesi çıktı İsmet Ekinci'nin bahçede beslediği tavuklardan birinden alınan yumurta, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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İHA

Adıyaman'da yaşayan İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçede beslediği tavuklardan birinin yaptığı yumurta hayrete düşürdü.

Sabah saatlerinde tavuklarını yemleyen İsmet Ekinci, tavukların yumurtaları almak istedi.

6 adet yumurtadan birinin üzerinde daire ve ortasında hilal şeklini gören Ekinci, gördüğü yumurta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bu Allah'ın hikmeti"

Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bugüne kadar böyle bir şeyi duymadığını vurgulayan İsmet Ekinci, “Sabah kalkıp tavukları yemlemeye gittim, baktım kümeste 3-4 yumurta var, baktım bir tanesinde ay yıldız var, kaldırdım getirdim. Bu da Allah’ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum.

Görenler de hayret ediyor yani, şaşırıyorlar diyorlar böyle bir şey olamaz. Ben tavukları seviyorum ve bu yüzden de besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)