Adıyaman'da üzüm bağları pestil tarlasına döndü

Bağ bozumu zamanının gelmesi ile birlikte tarlalar pestil tarlasına döndü. Bağlardan toplanan üzümler sıkılarak suyu kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatılan şıralar pestil, pekmez, reçele dönüşüyor.

Adıyaman’da bağ bozumu diğer adı ile kerge dönemi geldi. Samsat ilçesinde bağcılık yapan çiftçiler bağ bozumuna başladı.

Samsat ilçesine bağlı köylerde Eylül ayının ilk günlerinde başlayan bağbozumunda aileler bir araya geliyor. Bağlardan toplanan üzümler, sıkılarak suyu kazanlarda kaynatılıyor. Kaynatılan şıralar pestil, pekmez, reçel, kesme, cevizli sucuk yapılıyor.

PESTİLLER ÜZÜM BAĞLARI ÜZERİNDE KURUTULUYOR

Bez parçalarına ince ince serilen pestiller, daha sonra toprakta ‘toz olmasın’ diye üzüm fidanlarının üzerine seriliyor. Pestiller güneşte kurutuluyor. Besin değeri oldukça yüksek olan ürünler özellikle kış aylarında tüketiliyor.

ÜZÜM ÜRETİMİ VE PAZARLAMASINA YAYGINLAŞTIRMA TALEBİ

Çiftçiler kergeye önceden daha çok ilgi olduğunu belirtirken, Göltarla köyü Muhtarı Salih Taşkın, iklim ve toprak yapısı bakımından bağcılığa elverişli olan Samsat ilçesinde üzüm ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İSTİYORLAR

Taşkın, "Eskiden bölgemizde bağcılık yaygındı. Bir dönem neredeyse bitti ama şimdi tekrar kaliteli üzümler yetiştiriyoruz. Köy halkı olarak hep beraber kerge yapıyoruz. Bunu bir festival havasında yaparak, sonraki nesillere de bu kültürü aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

























