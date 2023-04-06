Adıyaman’da yeni ada çayı türü keşfedildi Iğdır Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Adıyaman'da yeni bir ada çayı türü tespit ettiklerini ve bu türe 'Adıyaman adaçayı' ismini verdiklerini söyledi.

DHA

Adıyaman’da tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni ada çayı türü tespit edildi.

Keşif, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ile Prof. Dr. Ahmet İlçim’e ait…

İsmi 'Adıyaman' oldu

Sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili bir açıklama yapan Tel, “Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık.” dedi.

Yakında bilim dünyasıyla paylaşılacak

Yeni ada çayının Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel, şöyle devam etti: