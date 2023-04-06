Adıyaman’da yeni ada çayı türü keşfedildi

Adıyaman’da tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni ada çayı türü tespit edildi.
Keşif, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ile Prof. Dr. Ahmet İlçim’e ait…
İsmi 'Adıyaman' oldu
Sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili bir açıklama yapan Tel, “Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık.” dedi.
Yakında bilim dünyasıyla paylaşılacak
Yeni ada çayının Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel, şöyle devam etti:
Biyokimyasal içerik çalışması yaptığımız Adıyaman adaçayının, tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı. O çalışmamızın sonuçlarını da yakında bilim dünyasıyla paylaşacağız. Katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda ihtisas üniversitesi olan Iğdır Üniversitemize sunduğu imkanlar için, çalışmalarımızı her zaman bir takım arkadaşı gibi destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz.