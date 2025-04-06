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İHA

Adıyaman'da motosiklet ile devriye görevi yapan yunus polisi mahallede gördüğü çocukların yanında durarak onlarla bir süre sohbet etti.

Çocukların motosiklete binmek istediğini fark eden polis memuru, çocukları tek tek motosiklete bindirerek mahallede tur attırdı.

MOTOSİKLET EĞLENCESİNİN ARDINDAN GÖREVİNE DEVAM ETTİ

Çocukların küçücük yüreklerine dokunan polis memuru, doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Çocukların gözünde adeta bir kahraman gibi görünen polis memuru çocuklarla geçirdiği güzel zaman sonrası görevine kaldığı yerden devam etti.

Çocukların mutluluğu ile polis memurunun çocukları eğlendirme anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.