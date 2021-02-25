Su için kuyu açan köylüler, doğalgaz olduğunu düşündükleri bir maddenin ortaya çıkmasının ardından yetkililerin inceleme yapmasını istedi.

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyü sakinlerinden Mehmet Kaya, bahçesine sulama suyu için sondaj vurdurmak istedi.

Birkaç gün önce İbrahim Gündüz tarafından başlayan sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaşıldı.

Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar gibi bir şey fark ettiler. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi.

SU VE ALEVLER AYNI ANDA YÜKSELDİ

Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Köylü vatandaşlar su ve alevleri bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adıyaman'daki köylüler, kuyu açınca yanan maddeye ulaştı VİDEO











YETKİLİLER İNCELEME YAPACAK

Köylü vatandaşlar ‘doğalgaz bulduk’ diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.



