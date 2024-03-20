Adıyaman’ın eşsiz lezzeti çiğ köfte Ramazan’da da sofralarda Adıyaman’ın coğrafi işaretli lezzeti etsiz çiğ köfte, Ramazan’da da iftar sofralarının olmazsa olmaz lezzeti arasında yer alıyor.

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İHA

Bulguru, pul biberi, çeşitli baharatları, sarımsak ve soğanıyla yoğrulan Adıyaman çiğ köftesinde ortaya eşiz bir lezzet çıkıyor.

Özel leğeninde yoğrularak tüketilmeye hazır hale gelen çiğ köfte, beraberinde yeşillikler ve turşuyla sofralarda yer alıyor.

Evde yoğrulan çiğ köftelerin yanında Adıyaman’daki onlarca işletme çiğ köfte satışı yapıyor.

81 ile gönderiliyor

İş yerlerinde yoğrulan çiğ köfteler, paketlenerek müşterilere teslim ediliyor. Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip Adıyaman çiğ köftesi, 81 ile kargo ile gönderiliyor.

"Ramazan’da da mutlaka çiğ köfte yeriz"

İftar için çiğ köfte alan Abdurrahman Ketenci, Adıyaman çiğ köftesini sadece Türkiye değil, dünyanın tanıdığını belirterek, “Çiğ köfte bölgemizin vazgeçilmez yemeklerinden. Çiğ köfte sadece Türkiye’ye değil dünyaya mal olmuş bir yiyeceğimiz. Özel günlerde, Ramazan’da da çiğ köfte mutlaka çiğ köfte yeriz. Elde yoğrulan acı bir çiğ köfte tercihimizdir.” dedi.

"Vazgeçilmez çiğ köftemiz var"

Nihat Ergen ise "Çiğ köfte almaya geldik. Oruçta da çiğ köfteyi soframızda bulunduruyoruz. Vazgeçilmez çiğ köftemiz var. Acısı, tadı mükemmel." şeklinde konuştu.

"Tüm Türkiye'ye gönderiyoruz"

İşletmeci Göksel Leblebici ise, Türkiye’nin 81 iline çiğ köfte gönderdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

Çiğ köfte Adıyaman’ın kendi kültürüne has, özgü bir yemek olduğu için sofralarımızda olmazsa olmaz. Ramazanlıkta da ayrı bir olmazsa olmaz. Baharatı, acısı ve aromasından dolayı sofralarımızdan eksik etmeyeceğimiz bir yiyeceğimiz. Çiğ köfteleri vakumlayıp, tüm Türkiye’ye kargo ile gönderiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)