Adıyaman'ın tarihi ören yerlerini bayramda 45 bin kişi ziyaret etti Ramazan Bayramı nedeni ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kültür gezileri düzenlendi. Adıyaman'da bulunan tarihi ören yerleri de turist çeken noktalardan oldu.

AA

Adıyaman'daki tarihi ören yerleri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi çekmeye devam ediyor.

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak tanınan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Adıyaman'da en fazla ziyaret edilen noktaların başında geldi.

Geçmişi 1800 yıla dayanan Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Arsemia Ören yeri ve Kraliçeler mezarlarının olduğu Karakuş Tümülüsü, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerce ilgi gördü.

Hangi ören yeri kaç kişi ağırladı

Nemrut Dağı 12 bin 500, Arsemia Ören yeri 10 bin, Karakuş Tümülüsü 10 bin, Cendere Köprüsü 10 bin ve Perre Antik Kenti 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Böylece kentteki ören yerlerini bayram tatili süresince 45 bin kişi ziyaret etti.

Nemrut Dağı'nda kar topu oynadılar

Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirip güneşin doğuşu ile batışını izledi.

Bayram tatilinde Adıyaman'ı tercih ettiler

Ziyaretçilerden Zeynep Çöllüoğlu, bayram tatilinde Nemrut Dağı'nı görmeye geldiğini söyledi.

Rusya'dan gelen Nail Yaminov ise Adıyaman'daki tarihi ören yerlerini gezdiğini ve beğendiğini ifade etti.

Aydın Güleş de bayram tatilini Güney Doğu Anadolu'da geçirmek istediğini ve Nemrut'a geldiğini kaydetti.

Ziyaretçilerden Binnur Yavuz, Adıyaman'ın tarihini çok beğendiğini, Nemrut'taki devasa heykellerden etkilendiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)