Adıyamanlı depremzede çift Hakkari'de evlendi Depremlerin etkilediği Adıyaman'dan Hakkari'ye gelen Gökçenur Ordu ve Resul Bellibaş, Hakkari'de nikah kıydı.

AA

Hakkari Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kentte misafir edilen Gökçenur Ordu ve Resul Bellibaş'ın nikahını Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık kıydı.

Akbıyık, evlilik cüzdanını teslim ettiği çifte mutluluk diledi.

Tümgeneral de törene katıldı

Törene; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çiftin, yeni bir hayat için Adıyaman'dan Hakkari'ye geldiği belirtildi.