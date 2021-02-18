Adıyamanlı kadınlar, şiddete karşı kick boks öğreniyor

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, karşılaşacakları olumsuz durumlarda kendilerini savunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik kick boks kursu açıldı.

60 kadın, haftanın iki günü katıldıkları kursta aynı zamanda Kick Boks Milli Takım antrenörü olan Haluk Erdoğan'dan eğitim alıyor.

Şiddet, gasp, taciz gibi olumsuz durumlarda kendilerini savunmak amacıyla kursa katılan kadınlar, saldırı anında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler alırken, fiziksel olarak da kendilerini geliştirmek için ter döküyor.

SAVUNMA DERSLERİ ALIYORLAR

Kursta eğitim veren ve aynı zamanda Kick Boks Milli Takım Antrenörü olan Haluk Erdoğan, kick boks öğrenen 60 kadına olumsuz bir durumda kendilerini savunma derslerini verdiklerini ve sağlıklı bir yaşam için antrenmanlar yaptırdıklarını ifade etti.

Adıyamanlı kadınların kick boks sporuna ilgi gösterdiğini ve bu sporda hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Erdoğan, "Kursumuza katılan kadın arkadaşlarımız öncelikle kendilerine özgüven sağlamayı ve olumsuzluklara karşı kendilerini nasıl savunacaklarını öğrenmek istiyor. Bazı arkadaşlarımız ise bu sporu profesyonel olarak devam ettirmek istiyor. Kick boks kursumuza gelen kadınlar olası şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmak ve spor yaparak sağlıklı yaşamı amaçlıyor." dedi.

STRES ATMAK İÇİN BAŞLADI, ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Kick boks eğitimi alan kursiyerlerden Kader İlayda Eken (17), stres atmak için yöneldiği sporu çok sevdiğini ve kendisini geliştirerek bu alanda şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade etti.

Kursa katılan ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Leyla Ağır (31) ise hem kadın hem de mesleki olarak karşılaşabileceği olumsuz durumlarda kendisini savunmak için kick boks öğrenmeye başladığını belirterek, "Güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Mesleğim gereği kendimi savunmak ve olası şiddet olaylara karşı koyabilmek için kick boksa başladım. Tüm kadınlara da bu sporu öğrenerek kendilerini savunacak eğitim almalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"KADINLARA ŞİDDET ARTTI..."

Tıp Fakültesi öğrencisi Zeliha Acar (22) da sağlıklı olmak ve savunma sporu öğrenmek için kursa katıldığını belirterek, "Türkiye’de son süreçte hem kadınlara hem de sağlık çalışanlarına şiddet çok arttı. Ben de hem bir kadın hem de geleceğin bir sağlıkçısı olarak kendimi olası şiddet olaylarına karşı savunmak için kick boks öğrenmeye başladım. Ailem de bu konuda beni destekliyor." ifadelerini kullandı.

























