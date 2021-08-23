Adli tatil 2021 ne zaman bitecek? Adliye yolunu tutacaklar dikkat...

Mahkemede işi olan binlerce vatandaş tarafından 2021 adli tatilinin zaman biteceğini araştırıyor. Peki adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? İşte ayrıntılar...

Yaz döneminin gelmesi ile birlikte resmi tatil sürecine giren adliyelerin ne zaman normal çalışma sistemine döneceği merak ediliyor.

Adliyeye gidecek olan vatandaşlar, 20 Temmuz'da tatile giren mahkemelerin ne zaman açılacağını araştırıyor.

1 ayı aşkın bir süredir istisnalar dışında kapalı durumda olan adliyeler, ay sonu itibariyle çalışma düzenine dönecek.

Peki adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? İşte yanıtı..

ADLİ TATİL 2021 NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında oluyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görülüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.