Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılıyor?

Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılıyor?

2022 Adli tatili ne zaman son bulacak ve adli tatilde hangi davaların devam ettiği soruları gündem oldu.İşte konuyla alakalı merak edilenler..

Adli tatilin ne zaman biteceği konusu son günlerde sıkça sorulmaya başladı.Adliyelerde işi olan veya mahkemelerde devam eden davası bulunan vatandaşlar adli tatilin bitiş tarihini araştırıyor.

Bilindiği üzere adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlıyor.2022 yılındada bu tarihte başlayan adli tatilin ne zaman biteceği konusu merak uyandırdı.

Peki adli tatil ne zaman bitecek? Yeni adli yılı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil her sene aynı tarihlerde düzenlenmektedir. 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayan adli tatilin bugün son günü. Yani adli tatil 1 Eylül 2022 itibariyle sona erecek.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri bulunmaktadır.

Adli tatilde hangi davalar devam eder?

Adli tatilde, sadece aşağıdaki davalar görülür;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.