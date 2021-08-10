Adli Tıp Kurumu 23 personel alımı: İşte başvuru ekranı ve şartları

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılacak personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte başvuru ekranı ve gereken şartlar...

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav ile 14 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bir aşçı, 2 biyolog ile 6 sağlık teknikeri (otopsi) kadrosuna alım yapılacak.

Sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 alan adaylar başvurabilecek.

ADLİ TIP KURUMU 23 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Adaylar, 16 Ağustos Pazartesi saat 10.00 - 27 Ağustos Cuma saat 23.59 arasında başvuruda bulunabilecek.

Başvurular "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden alınacak ve adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 ve KPSS P93 puanları esas alınarak en yüksek puandan itibaren sıralama yapılacak. Üst sıradan başlayarak ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağı için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Sözlü sınav tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.

ADLİ TIP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Genel şartlar:



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.



Özel Şartlar:



Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.

Aşçı kadrosuna atanabilmek için; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.



Biyolog kadrosuna atanabilmek için; Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.



Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosuna atanabilmek için: Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarının birinden mezun olmak. Bu kadroya atanacak personel, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl süre içerisinde nakil/görevlendirme talebinde bulunamayacaktır.