AFAD Acil Uygulaması indirme ekranı: AFAD Acil mobil uygulaması nasıl kullanılır?

İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından hazırlanan AFAD Acil mobil uygulaması kullanıma sunuldu. Peki AFAD Acil mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Uzun süredir üzerinde çalışılan AFAD Acil Uygulaması için son aşama tamamlandı ve uygulama, mobil cep telefonları için erişime açıldı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, doğal afetlerde kullanılmak üzere yeni uygulamasını tanıttı. Uygulamanın tanıtımı için hazırlanan videoda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı.

AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından telefon numarasının girilmesi gerekecek. TC kimlik numarası ve konum bilgilerini isteyen uygulama, ayrıca afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanını göstererek gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı da başlatabilecek.

Acil durumlarda ekiplerin iletişimini kolaylaştıracak bu uygulamayı vatandaşlar Google Play ya da App Store üzerinden indirebilecek.

Peki, AFAD Acil mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte, AFAD Acil uygulaması indirme ekranı ve konuyla ilgili detaylı bilgiler...

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor.

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından telefon numarasının girilmesi gerekiyor.

Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.

Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor ve bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor.

Videoda, afetten etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara toplu bildirimler ulaştırılacağı bilgisi de yer alıyor. Ayrıca uygulamanın, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok insana daha hızlı ulaşmak amacıyla, yerli ve milli yazılımla Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirildiği belirtiliyor.



