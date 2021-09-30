AFAD personel alacak! AFAD personel alımı başvuru şartları 2021

AFAD'ın personel alacağını duyurmasının ardından, başvuru yapmak isteyenler şartlarını araştırmaya başladı. Peki, "AFAD kaç kişi alacak, başvuru şartları nelerdir?" AFAD personel alımı 2021...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bin 749 personel alacağını duyururken, vatandaşlar ise şartları araştırmaya başladı.

AFAD, 10 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile yayımlanan ilanda kadro ve maaş bilgisine dair detayları paylaştı.

Başvuruların ne zaman biteceğini öğrenerek başvuru yapmak isteyenler, "AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

Genel Olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

BOŞ KADROLAR

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,