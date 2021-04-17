Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenleri anlatan bir video yayınladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenleri anlatan bir video yayınladı.

"DEPREMİN İLK 6 SAATİ BİR HAYAT MESELESİ"

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem, Türkiye’nin bir gerçeği. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak bizim ve sevdiklerimiz için hayati önem taşır. İşte bu yüzden depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi” ifadelerine yer verildi.

DEPREM ANINDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ DE VURGULANDI

AFAD tarafından paylaşılan videoda deprem anında sakin kalınması ve balkon, merdiven, asansör gibi yerlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Çök, kapan, tutun hareketinin hatırlatıldığı videoda, yangın riskine karşı ocak, su ve doğalgaz gibi patlama riski oluşturabilecek vanaların kapatılması gerektiği kaydedildi.

AFAD'dan depremin ilk 6 saatinde neler yapmalıyız videosu VİDEO