AFAD’dan ‘İstanbul’da standarda uygun olmayan toplanma alanı’ iddialarına cevap

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından İstanbul’da standarda uygun olmayan toplanma alanı görüntülerinin paylaşıldığını belirten AFAD, söz konusu bölgede öyle bir alan bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medyada ‘İstanbul’da standarda uygun olmayan toplanma alanı’ olarak yapılan paylaşımlara açıklık getirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından İstanbul’da standarda uygun olmayan sözde toplanma alanı görüntülerinin paylaşılarak dezenformasyon yapıldığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin İstanbul İli Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak ile Kılıç Sokak kesişiminde çekilen görüntü olduğu anlaşılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

“TOPLANMA ALANI BULUNMAMAKTADIR”

İddia edilen sokak kesişiminde toplanma alanı bulunmadığını belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplanma alanlarını belirleme görevi Jandarma Genel Komutanlığı’nda olup, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinde İstanbul ilinde tanımlı 5 bin 599 toplanma alanı içerisinde, Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi Üveyik Sokak üzerinde veya kesiştiği sokaklar üzerinde toplanma alanı bulunmamaktadır.

Görüntülerdeki tabela, toplama alanlarında bulunan ve AFAD tarafından standartları belirlenen tabela değildir. Toplanma alanları vatandaşlarımız tarafından e-devlet üzerinde görülebilmektedir. Söz konusu alan e-devlet üzerinde toplanma alanı olarak görülmemektedir.”

“PROVOKATİF AMAÇ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

Söz konusu bölgeye yakın toplanma alanlarının Avni Dilligil Çocuk Parkı, Oya sokak Maya Apartmanı Otoparkı, Selahattin Eyyubi İlköğretim Okulu Bahçesi ile Selim Sırrı Tarcan İlkokulu Bahçesi olduğunu aktaran AFAD, paylaşımların provokatif amaç taşıdığını aktardı.

Açıklama, “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin daha önceki yıllara ait olduğu; 2019 yılı içerisinde de aynı şekliyle servis edildiği, ancak yeni bir tespitmiş gibi gündem oluşturulmak kastıyla yayımlandığı ve tamamen kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik provokatif amaç taşıdığı değerlendirilmektedir.” denildi.

(Yeşil daire sokak Üveyik ve Kılıç Sokak kesişimini, kırmızı daireler toplanma alanlarıdır)

(Standart toplanma alanı tabelası)