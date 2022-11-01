Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Süleyman Soylu duyurdu!

Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Süleyman Soylu duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, afet tatbşkatı yapılacağını duyurdu. Peki, Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.

Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından, deprem tatbikatına dair detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Afet tatbikatı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek.

Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.