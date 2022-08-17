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    Afetlerden korunmak için okunacak dualar

    Doğal afetlerden korunmak için her ne kadar tedbir alınsa da insanın başına her şeyin gelmesi mümkün. Hz. Peygamber(s.a.v) bu tarz durumlardan korunmak için bazı dualar etmiş. İşte o dualar...
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:24
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    Afetlerden korunmak için okunacak dualar

    Her haliyle, yaşantısıyla ve söyledikleriyle ümmetine en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v), ümmeti için daima iyilik düşünmüş, doğruya, güzelliğe sevk etmiştir.

    Hz. Peygamber (s.a.v) doğal afetlerden korunmak için bazı dualar etmiş, tavsiyelerde bulunmuştur. İşte hem afet sırasında okumak, hem de afetlerden korunmak için okunacak dualar.

    Peygamberimizin afetlerden korunmak için okuduğu dualar

    Hz. Peygamber (s.a.v) her türlü afet ve sıkıntıdan korunmak için şu duayı etmiştir:

    'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'.

    "Allah'ım! Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve (elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım) yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın yoklamalarından sanasığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesi ile ölmekten sana sığınırım."

    Afetlerden korunmak için okunacak dualar #1

    Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'



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