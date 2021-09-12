Affan ne demek, kuranda geçiyor mu? Affan isminin anlamı

Affan ne demek, kuranda geçiyor mu? Affan isminin anlamı

Uzak Şehrin Masalı dizisinde Timur Acar'ın canlandırdığı Affan ismine dair detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Affan ne demek, kuranda geçiyor mu? İşte Affan isminin anlamı...

Uzak Şehrin Masalı bu akşam FOX ekranlarında ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizideki Affan ismi ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar Timur Acar'ın hayat vereceği Affan isminin anlamını araştırmaya başlarken, Kuran'da geçip geçmediğini ise öğrenmek istiyor.

Vatandaşlar, "Affan ne demek, kuranda geçiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Affan ne demek, kuranda geçiyor mu? İşte detayları...

AFFAN NE DEMEK?

Affan; kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, te­miz anlamına gelmektedir. Birçok farklı kötülüğe karşı mücadele eden, ondan haz etmeyen ve uzak durmak isteyen isteyen anlamında da kullanılabilir.

AFFAN KURAN'DA GEÇİR MU?

Affan ismi Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak kökeni Arapça olan Affan, Arapça'da hem kelime hem de isim olarak kullanılmaktadır.