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    Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu

    Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu

    Eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat’ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 01:13
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 01:45
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    Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele almasının ardından başlayan kriz sürüyor

    Özellikle Taliban yönetimi altında yaşamak istemey Afganların ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı'na yönelmesi ve burada yaşanan trajik görüntüler dünya kamuoyunda büyük ses getirdi.

    Tahliyeler için batılı ülkelerin çözüm arayışı sürerken ilginç bir olay Almanya'da ortaya çıktı.

    Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu #1

    ESKİ BAKAN BİSİKLETLİ KURYE OLDU

    Leipziger Volkszeitung adlı yerel gazetenin haberinde, eski Afgan hükümetinde İletişim ve Teknoloji Bakanı olan Sayed Ahmad Saadat'ın Aralık 2020'de bakanlıktan ayrılarak Almanya'nın Saksonya eyaletine geldiği belirtildi.

    Saadat’ın parası bittiği için Leipzig şehrinde yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

    Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu #2

    "BASİT BİR HAYAT YAŞIYORUM"

    Haberde, Saadat'ın şu ifadelerine yer verildi:

    "Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig'teki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim, Alman Telekom şirketinde çalışmak."

    Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu kaydedildi.

    Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu #3

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