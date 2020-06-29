Afrika sıcaklarında beyin kanaması riskine dikkat

Hafta sonundan itibaren artan hava sıcaklıkları Türkiye'yi etkisi altına alacak. Uzmanlar, aşırı sıcağın güneş çarpması ve beyin kanamasına neden olabileceğini, dikkatli olunmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta su baskınlarına neden olan aşırı yağışlar, bu hafta yerini sıcak havaya bırakıyor.

Uzmanlar, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Aşırı sıcakların güneş çarpması ve beyin kanaması riski taşıdığı aktarılırken, özellikle tansiyon hastalarının dikkatle olması gerektiği belirtildi.

NEM ORANI ETKİSİ

Sıcaklıkla birlikte nem oranında artış yaşanacağı, bunun da terlemeyi engelleyeceği, böylelikle de kan basıncında artış meydana gelebileceği aktarıldı.

Art arda sıralanan etkenlerin beyin kanamalarına yol açabileceği bildirildi.

GÜNEŞ ÇARPMASI VE BEYİN KANAMASI

Güneş çarpması ve beyin kanamasının ayrımına dikkat çeken uzmanlar, beyin kanamasının ani ölümcül bir durum olduğunu belirtiyor. Bulantı, kusma şuur kaybı gibi belirtiler yaşandığı anda hemen doktora başvurulması gerektiğine dikkat çekilirken, sıcak çarpmasının en önemli belirtisinin de halsizlik olduğu vurgulanıyor.

BİTKİNLİK VE KONSANTRASYON

Halsizlik beraberinde bitkinlik ve konsantrasyon bozukluğuyla da kendini gösteriyor.

Yani Saat 10.00 ile 16.00 arasında çok uzun süre güneş altında kalınmışsa vücut üzerindeki deride bozulma meydana geliyor. Bunun sonucunda da deride aşırı sıcaklık artışı nedeniyle kızarıklıklar oluşuyor.

Daha da ileri safhaya gidilirse beyindeki sıcaklık merkezini etkiliyor. Normalde 36-36,5 derece olan vücut sıcaklığı, 40-41 derecelerin üzerine çıkıyor. Bu durum vücuttaki tuz, sodyum gibi birtakım elektrolitlerin kaybına neden oluyor.

Bu da beyinde ve böbreklerde ciddi hasarlara neden oluyor. Sıcak çarpması oluştuğunda kişide önce halsizlik, bitkinlik, yorgunluk fakat daha sonrasında şiddetli baş ağrısı olabiliyor. Bu hastalıkta da bulantı ve kusma meydana geliyor ama beyin kanamasındaki gibi şiddetli ve şuuru kaybettirecek türde olmuyor.

ISLATILMIŞ ÇARŞAF

Vücut sıcaklığını düşürmek, ilk etapta önemli…

Vücudun özellikle koltuk altları ve kasık bölgesine soğuk uygulamalar yapılması gerekiyor. En basit yapılabilecek tedbir, musluk suyuyla ıslatılmış bir çarşafı kişiye sarmak. Bunun dışında kişinin şuuru açıksa ağzından sıvı verilebilir. Eğer şuur bulanıklığı varsa, asla ağızdan bir şey vermemek gerekiyor. Sıvı verildiği taktirde akciğerlerine kaçabilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Aşırı sıcağa maruz kalmak beyin içerisindeki damarlarda sızıntılara neden olabilir. Kişide tansiyon, şeker ve böbrek hastalığı ya da ileri düzeyde yaşlı hastalarda beyinde daha önceden oluşmuş baloncuklar olabilir. Sıcak çarpması beyinde oluşmuş baloncukların kanamasına da yol açabilir.

SICAĞIN YAN ETKİLERİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Aşırı sıcağın beyin kanamasına yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, sıcağın yan etkilerinden korunmak için de şunları öneriyor:

- Tansiyon, şeker, böbrek ve kanser hastalarının saat 10.00 ve 16.00 arasında aşırı sıcağa maruz kalmaması gerekiyor.

- Şapka kullanmak, gözlük takmak, şemsiye altında oturmak ve günde 2,5-3 litre sıvı almak, aşırı ağır yiyeceklerden kaçınmak, alkol tüketmemek, gazlı içecekler tüketmemek de sıcak çarpmasını önleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.