Afrika'da aslanlar düşman aslanı parçaladı: Ormanın kralını canlı canlı yediler Afrika'da hayvanlar aleminin vahşi doğasında bölgelerini geri almak için gelen 2 aslan düşman oldukları erkek aslana parçalayarak yerken o anlar safari için gelen misafirlerin kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

Hayvanlar aleminin ilginç ve vahşi doğası, safari severlerin kameralarına yansımaya devam ediyor.

Afrika'da Özel Av Koruma Alanı'nın baş rehberi Tyron Horne, safari seven konuklarıyla birlikte doğanın vahşiliğine şahit oldu.

Bölgelerini geri almaya geldiler

Bölgelerinden kovulan iki kardeş aslan, evlerini geri almak için geri döndü.

Düşmanları olarak gördükleri bir diğer aslana saldırarak zafer elde eden kardeşler, aslanı canlı canlı yiyerek parçaladı.

O anlar kamerada

Bu vahşi görüntüler, safari gezisi için gelen vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düşman aslana saldırdılar

Rehber Tyron Horne ise o anları, şu sözlerle anlattı:

“Bütün sabah misafirimle birlikte geziye çıkmıştım ki radyodan bir zamanlar bu bölgeyi yöneten erkek aslanların geri döndüğüne dair bir çağrı geldi. Bu heyecan vericiydi çünkü diğer 2 erkek aslan tarafından itilmişlerdi. Geri dönüşleri, aslında kendilerine ait olanı geri almaya hazır oldukları anlamına geliyordu. 2 erkek, ölen bir bufalo yüzünden bölgeye gelmişti, dolayısıyla bu onlar için bedava yemekti. Oraya vardıklarında doydular ve bir zamanlar kendilerine ait olanı keşfetmeye başladılar. İşte o zaman, artık sorumlu olan erkeklerle yolları kesişti. Daha büyük ve en iyi durumda olan iki kardeş, saldırı moduna geçti ve iki yerleşik erkeği kovaladı.

"Görüntüler misafirleri şoke etti"

Olay yerine geldiğimde sadece 3 erkek aslan vardı; bir erkek zaten saldırganlar tarafından kovalanmıştı. Bizi karşılayan şey gerçekten şok ediciydi ve sadece beni değil tüm misafirleri de birkaç dakika sessiz bıraktı. En hafif tabirle korkunçtu. Saldıran iki erkek kanla kaplıydı, bu da onlara şiddetli bir görünüm kazandırıyordu. Diğer erkek ise sırtüstü yatıyordu ve tüm sırtı ve bacakları kanla kaplıydı.

"Aslanın bağırsakları dışarı çıktı"

Erkekler karnın yumuşak alt kısmını ısırıyordu. Gözlerinde aylardır biriken öfkeden görebileceğiniz bir bakış vardı. O kadar uzun süredir dışarı itilmişlerdi ki sonunda intikam almayı başardıklarında geri durmuyorlardı. Kardeşlerden büyük olanı davetsiz misafirin arka bacaklarının arasını ısırmayı başardı ve o kadar sert bir şekilde parçaladı ki bağırsakları dışarı fırladı.

"Bağırsakları dışarı çıkmış olmasına rağmen ölmedi"

Kanla kaplı olmasına ve iç kısımları dışarı sarkmış olmasına rağmen hâlâ hayattaydı. Başını kaldırıp mücadele etmeye çalışırken çenesini kırdı. Ancak bunun hiçbir faydası olmadı, çok ileri gitmişti. Tekrar yere düştü ve kardeşler onun bir daha hareket etmeyeceğinden emin olana kadar hırlayıp ısırarak geri çekildiler.

"Bu anlar hayvanların hayatta kalmak için yaşadıkları zorlu hayatlar hakkında fikir veriyor"

Vahşi doğada erkek aslanlar toprakları ve çiftleşme hakları için yaşarlar. Bu, bunun gibi ölümüne kavgaların hayatlarının bir parçası olduğu ve tüm erkeklerin buna hazırlandığı bir şey olduğu anlamına gelir, bazıları diğerlerinden daha fazla. Bunu son derece sert ve tanık olmayı zor bulabiliriz, ancak bunun gibi anlar bize bu hayvanların sadece hayatta kalmak için yaşadıkları zorlu hayatlar hakkında fikir veriyor.

"2 gün boyunca ölen aslanı yediler"

Hareket etmeyi bıraktığında kardeşler düşünülemez olanı yaptılar, cesedini yemeye başladılar. Bu aslanların genelde yaptığı bir şey değildi ama açıkça öfkeliydiler ve onları durdurmak mümkün değildi. Cansız bedenini sürüklediler ve sonraki iki gün boyunca sürekli ondan yemek yiyerek ona yapıştılar. Sanki kendi bölgelerine gelmeyi düşünen diğer erkeklere bir mesaj gönderiyorlarmış gibi.”