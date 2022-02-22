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    Afrika'da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı

    Bir leoparın avlayarak ağacın tepesine çıkardığı impala, devasa bir aslan tarafından alındı. Ölü olmasına rağmen direnen impala, aslanın yemeği olmaktan kaçamadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:35
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    Afrika'da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı

    Afrika'da 13 yıldır rehberlik yapan Benjamin Scheepers ve diğer turistler, bir aslanın leoparın avını aldığı anlara şahitlik etti.

    Safaride kahve içmek için duran grup, dönen akbaba sürüsünü görünce hareketliliğin olduğu bölgeye gitti.

    Büyük bir aslanın bir ağaç etrafında döndüğünü gören maceracılar, aslanın ağaca tırmandığı anlara şahitlik etti.

    LEOPARIN AĞAÇTAKİ AVINI ASLAN YEDİ

    Bu esnada kamera ile kayıt alınırken, leoparon ağaca bıraktığı avı impalanın aslan tarafından hedef olarak belirlendiği görüldü.

    ASLANI ZORLADI

    Ölü impala, ölmeden önce dişleriyle ağaca tutunması nedeniyle aslanı uğraştırdı fakat en sonunda aslana yem olmaktan kurtulamadı. Aslanın avı ağaçtan indirmesinin ardından 2 aslan, impalayı yedi.

    Afrika'da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı VİDEO

    Afrika da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı #1

    Afrika da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı #2

    Afrika da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı #3

    Afrika da erkek aslan, leoparın yemeğini ağaçtan aldı #4


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