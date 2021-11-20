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Afrika'daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu

Afrika'daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu

Aynı yöne bakan vahşi yaban köpekleri, bir anda büyük bir fıtığı olan bufaloyu gözüne kestirerek saldırıya geçti. Bufalonun canlı canlı yaban köpeği saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.