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    Afrika'daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu

    Aynı yöne bakan vahşi yaban köpekleri, bir anda büyük bir fıtığı olan bufaloyu gözüne kestirerek saldırıya geçti. Bufalonun canlı canlı yaban köpeği saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 17:27
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    Afrika'daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu

    Afrika'daki Aşağı Zambezi Ulusal Parkı'nda yaban köpekleri, büyük bir fıtığı olan bufaloyu gözüne kestirdi.

    Bufalo sürüsü içerisinde gözlerine kestirdikleri bufalo için harekete geçen vahşi köpekler, dişi bufaloyu sürüden ayırdı.

    CANLI CANLI YEDİLER

    Bufalonun kaçışını zorlaştırana kadar saldıran vahşi yaban köpekleri, canlı canlı avını tüketmeye başladı.

    Afrika'da fıtığı olan bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu VİDEO

    VAHŞİ KÖPEKLERİN SALDIRISI KAMERADA

    Kameraya yansıyan görüntülerde bufalonun karnındaki büyük fıtıkla kaçmaya çalıştığı anlar ve vahşi köpeklerin kanlı ağızları yer aldı.

    Afrika daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu #1

    Afrika daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu #2

    Afrika daki bufalo, yaban köpeklerine canlı canlı yem oldu #3

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