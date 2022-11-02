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    Afrika'da yeni bir baykuş türü keşfedildi

    Porto Üniversitesinden bilim insanları Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü tespit etti.
    • 02.11.2022 - 00:13
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    Afrika'da yeni bir baykuş türü keşfedildi

    Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü bulundu.

    Porto Üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Principe Adası'nda yeni bir baykuş türü tespit edildi.

    Küçük kahverengi gövdeli ve büyük sarı gözlü

    AA'nın aktardığı bilgilere göre, bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun küçük ve kahverengi gövdesi üzerinde büyük sarı gözleri bulunuyor.

    Afrika da yeni bir baykuş türü keşfedildi #1


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