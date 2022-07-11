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    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü

    Afrika’dan Anadolu’ya binlerce kilometre uçarak göç eden ak pelikanlar Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak’ı mesken tuttu. 50’ye yakın sayıdaki pelikan sürüsü ilçede ilk defa görüldü.
    • 11.07.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:18
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    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü

    Ülkemiz doğal güzellikleri ve bünyesinde barındırdığı onlarca kuş türüyle adeta doğal bir cennet.

    Bu kuş türlerinden nadir olrk görülen ak pelikanlar Afrika'dan Anadolu'ya göç ederek Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak’ı mesken tuttu.

    50’ye yakın sayıdaki pelikan sürüsü ilçede ilk defa görüldü.

    "Hakikaten bizim için ilginç"

    Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Yaklaşık 1,5 aydan beri ilçemizde ilginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız. Ak pelikan olarak bilinen pelikan türü kuşlarımız Yeşilırmak Nehri’nin farklı bölgelerinde, kenarlarında buralarda konakladılar. Hakikaten bizim için ilginç." dedi.

    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü

    "İlçemizde olmalarından memnunuz"

    İHA'nın haberine göre, sevimli kuşların ilçelerinde konaklamasından memnun olduklarını anlatan Öztürk, "Kuşlarımızın sayılarının 50’ye yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu büyük bir rakam aslında. Pelikanın sürüler halinde 50 tane hareketli bir alan içerisinde göçüyor olmaları ciddi bir rakamı da ifade ediyor." diye konuştu.

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    Afrika’dan Anadolu’ya göç eden pelikanlar Yeşilırmak’ta görüldü #4

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