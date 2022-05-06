Bolu’da üniversite okuyan Zambiyalı Adam Nkandu, söylediği Karadeniz Türküleri ile gündeme geldi. Nkandu, 9 yıldır yaşadığı Karadeniz’i çok sevdiğini söyledi.

Zambiyalı Adam Nkandu’nun (24) hayatı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümü için okumaya gelmesiyle değişti.

9 yıl önce geldiği Karadeniz’i oldukça seven Nkandu, bölge halkı tarafından da çok sevildi.

Karadeniz müziğine ayrı bir ilgisi gelişen ve şarkılar söylemeye başlayan Nkandu’nun akustik kayıtları, sosyal medya sitelerinde binlerce kez izlendi.

İHA’nın haberine göre; Gümüşhaneli sanatçı Muhammet Güner’in daveti üzerine Kürtün ilçesine gelen Nkandu, Süme Mahallesi’nde ve Üçtaş köyünde düzenlenen düğünlere katılıp kemençe eşliğinde yöresel türküler söyledi.

“Memleketteyken Karadeniz merakım vardı”

Nkandu, horon halkasına girerek Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’la horon oynadı. Güner’le düğünlere katılan Nkandu, fanatik Trabzonsporlu olduğunu belirterek, “Ben memleketteyken Karadeniz merakım vardı. Çünkü coğrafyada Karadeniz hep bize öğretilir ama ben bir konuyu çok merak ediyordum. Deniz isminin neden kara olduğunu merak ediyordum. Orada yaşayan insanlar kara olduğu için bu ismi koyduklarını düşünüyordum. Türkiye’ye geldikten sonra Karadeniz ile ilgili çok araştırma yaptım. Araştırırken güzel bir kültür karşıma çıktı. Horon, kolbastı ve kemençe ile tulum.” dedi.

Afrikalı Adam’ın Karadeniz sevgisi ViDEO

“Karadeniz insanı maşallah çok sinirli”

Trabzonspor’u Karadeniz’in bir takımı olduğu için çok yakın hissettiğini kaydeden Nkandu, “Trabzonspor’da da sevdiğim oyuncular var. Yani belki de kara olduğum için öyle geliyor. Karadeniz’deki insanlarla benim ülkemdeki insanlar çok yakın. Ortak noktalarımız var. Hepimiz sıcak kanlıyız. Sadece tek noktada biraz farklıyız, biz sinirli değiliz. Karadeniz insanı maşallah çok sinirli.

“Trabzonspor maçından sonra Gümüşhane’ye gittim”

Trabzonspor maçından sonra Gümüşhane’ye gittim. Orada Muhammet Güner isimli bir abi vardı beni davet etti onun yanına gittim. Gümüşhane köylerini gezmemi istedi. Ben Gümüşhane’ye gittiğim zaman beni hemen düğüne götürdü. Ben de düğüne gidince şaşırdım. Oradaki insanlar beni tanıyordu çok şaşırdım. Güzel insanlar gerçekten, fotoğraf çektirdik. Muhtar ve diğer insanlarla horon oynadık. Tekrar inşallah gitmek istiyorum. Gümüşhane’ye geldiğim zaman bana destek olan yardım eden insanlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.