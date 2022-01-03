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    Afrikalı gençler Tokat'ta dünyaevine girdi

    Afrikalı gençler Tokat'ta dünyaevine girdi

    Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunda otomobillerin camlarından sarkarak dolaşması görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 00:39
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    Afrika’nın Çad ülkesinde yaşayan Halime Saleh ile Mahamat Hassouba, Tokat'ta dünyaevine girdi.

    Yeğenleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde okuyan çift düğünlerini kentte yaptı. Afrikalı çiftin düğün konvoyu ise görenleri şaşırttı.

    YÖRESEL KIYAFETLERİYLE KONVOY YAPTILAR

    Yöresel kıyafetleri ile otomobillerin camlarından dışarı sarkarak tur atan Afrikalıların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Afrikalı gençler Tokat'ta dünyaevine girdi VİDEO

    DÜĞÜNE TÜRK MİSAFİRLER DE KATILDI

    Konvoyun ardından bir otelde düzenlenen düğün merasimine yabancı öğrencilerin yanı sıra Türk misafirleri de katıldı. Yöresel müzikleri eşliğinde eğlenen Afrikalılar, Tokat’ta unutulmaz bir gece yaşadı.

    Mahamat Hassouba, Çad kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için Tokat’ta düğün yaptıklarını kaydetti.

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