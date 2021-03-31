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- Afrin'de görevli Mehmetçik'ten annesine doğum günü sürprizi
Afrin'de görevli Mehmetçik'ten annesine doğum günü sürprizi
Afrin'de görev yapan İbrahim Büyüktelli, annesinin doğum gününü kutlamak için birliğinden izin alarak Hatay'a geldi.
- AA
- 31.03.2021 - 12:49
- Güncelleme : 31.03.2021 - 13:05
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır görmediği annesi Zübeyde Çinçin'in yaş gününü kutlamak için birliğinden izin aldı.
Annesi için pasta yaptırıp üniformasıyla eve giden Büyüktelli, kapının önünde pasta üzerindeki mumları yaktı.
KAPIDAN PASTAYLA GİRDİ
Büyüktelli, elindeki pastayla kapının zilini çalıp, karşısına çıkan annesinin doğum gününü kutladı.
Sevinç gözyaşlarının tutamayan anne, asker oğluna sarıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Afrin'de görevli Mehmetçik'ten annesine doğum günü sürprizi VİDEO