Afyonkarahisar - Antalya yolunda araç kuyruğu

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşlar tatil bölgelerine gitmeye başladı. Bu kapsamda Afyonkarahisar-Antalya yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs vaka sayılarının azalması ve normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla birlikte Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Konya gibi illerde yaşayan vatandaşlar, tatil bölgelerine hareket etmeye başladı.

TRAFİK DURMA NOKTASI GELDİ

Vatandaşlar Antalya ve Aydın illerine yönelince Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah ve akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.





"İŞ YERİNE GELİRKEN GEÇEMEDİM"

Salih Ünal, "Her taraf araba dolu. Vızır vızır araçlar.

Sabah sanayiye iş yerine gelirken, yoldan geçemedim. Şehre geri döndüm.

Şehir içi yoldan geldim. Çoğu tatile gidiyor." dedi.



