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    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği

    Erkmen Tabiat Parkı sonbaharın son ayında, eşsiz güzelliğiyle görenleri büyüledi. Drone ile çekilen kareler, sarı ve kahverengi tonlarının ahengini gözler önüne serdi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 14:14
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    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği

    Afyonkarahisar'da 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı’nda, kasım ayı güzelliği yaşanıyor.

    Sonbaharın son ayını karşılayan doğa, kış öncesi sarı ve kahverengi tonlarına ev sahipliği yapıyor.

    Erkmen Tabiat Parkı’nda doğadaki ağaçların su yüzeyine yansıyan görüntüleri, renk cümbüşü oluşturdu. Parkın son hali görenleri hayran bıraktı.

    ERKMEN TABİAT PARKI'NDA SONBAHAR

    Şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki Erkmen Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan sonbahar güzellikleri, drone ile havadan görüntüledi.

    Renk cümbüşünün yaşandığı parkta, bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise ellerine aldıkları cep telefonları ile en güzel fotoğrafları çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği #1

    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği #2

    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği #3

    Afyonkarahisar Erkmen Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği #4

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