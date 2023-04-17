Afyonkarahisar'a seçim çalışmasına giden AK Partili doktordan hayati müdahale Seçim gezisi için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden AK Parti'nin milletvekili adayı doktor Hasan Arslan, iki aracın karıştığı kazayı görünce konvoyunu durdurup yaralılara hayati müdahalede bulundu.

İHA

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 50. kilometresinde Çiğiltepe Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, bölgeye seçim gezisine giden AK Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı doktor Hasan Arslan, iki aracın karıştığı trafik kazasını görünce konvoyunu durdurarak yardıma koştu.

Arslan, çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabilen ve ikiye bölünen Tofaş araçtaki yaralıları çıkarıp ardından araç içerisinde sıkışan ve durumu ciddi olan bir yaralıya 112 Acil servis ekipleri gelinceye kadar müdahale etti.

Suni teneffüs ve kalp masajı yaptı

Arslan, ismi öğrenilmeyen yaralıya suni teneffüs yapıp, ardından kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağladı.

Daha sonra bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ekipmanlarını alan Arslan, yaralıya müdahaleye devam edip, sonrasında ambulansa konulmasına yardımcı oldu.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.