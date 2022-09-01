Afyonkarahisar'da 30 ev kadını her hafta bir camiyi temizliyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 30 ev kadını, malzemelerini kendileri tedarik ederek her hafta bir camiyi baştan aşağı temizliyor.

Afyonkarahisar’da 30 ev kadını, tüm temizlik malzemelerini kendi imkânlarıyla tedarik ederek, her hafta farklı bir camiye gidip temizlik yapıyor.

Afyonkarahisar'da gönüllü ev kadınları, ne cami derneğinden ne de cemaatten temizlik için hiçbir şey talep etmezken tek istediklerinin dua almak olduğunu anlattı.

Camiyi baştan aşağı temizliyorlar

Kentte kendi aralarında bir ekip kuran ve her hafta bir camiyi temizliğe giden ev kadınları, kendi belirledikleri ve cami yönetiminden izin aldıkları camiyi baştan aşağı temizliyor.

Önceki günde Hacı Mehmet Sayın Camii’nde buluşan ev kadınları, caminin halılarını, camlarını, avize ve yerlerini temizledi.