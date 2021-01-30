Afyonkarahisar'da akülü aracıyla karın tadını çıkardı

Trafik kazasında iki bacağını kaybeden 52 yaşındaki Salih Toprak, yağan karın tadını akülü aracıyla çıkardı.

Afyonkarahisar Kızılören'de yaşayan 52 yaşındaki Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak, iki bacağını kaybetti.

Yaşamdan kopmayan Salih Topak, ilçede her zaman neşe kaynağı oldu.

İlçede etkili olan kar yağışıyla birlikte Topak, akülü aracı ile dışarı çıkıp sokaklarda tur attı, kar topu oynayan çocukların sevincine ortak oldu.

"ÇOCUKLUĞUM AKLIMA GELDİ"

Salih Topak, akşam kar yağdığını görünce çocukluğunun aklına geldiğini belirterek, "Çocukken kar yağdı mı annemizin naylon ayakkabılarını alarak kaymaya giderdik. Bir anda o günler aklıma geldi. Kendimi sokağa attım. Çocuklar gibi sokaklarda akülü aracımla gezdim. Allah’ıma şükürler olsun ki rahmetini bol bol verdi. Bu güzelliği bize gösterdi." dedi









