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Afyonkarahisar’da asker adayları moral depoladı

Afyonkarahisar’da asker adayları moral depoladı Türkiye'de askere giden gençlere teslim olmadan bir gün öncesinde eğlence düzenlenir ve kına yakılır. Askere gidecek gence moral vermek için yapılan bu eğlenceler bazı bölgelerde toplu olarak gerçekleştiriliyor.