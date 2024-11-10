Afyonkarahisar’da asker adayları moral depoladı

İHA
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde askere gidecek gençler için Mahmut Köyü Muhtarlığı öncülüğünde aile ve köy sakinlerinin de desteğiyle eğlence düzenlendi.
Bu eğlenceye 2005/1 tertip olarak gidecek asker adayları katıldı.
Mahmut Köy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu, asker adaylarının aileleri, köy sakinleri ve çok sayıda asker adayı katıldı.
OMUZLARDA AY YILDIZLI ŞAL
Eğlencede, omuzlarına ay yıldızlı şal takan asker adaylarına anneleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında bir taraftan gençler halay çekip eğlenirken aileler ise duygulu anlar yaşadı.
MORAL EĞLENCESİ
Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençler, vatani görevlerini yerine getirmeden önce moral buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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